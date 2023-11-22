Adinia Wirasti Bagikan Tips Hidup Sehat, Latihan Seimbang dan Konsisten

DATA statistik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2023 menunjukkan sebanyak 74 Persen kematian di dunia diakibatkan oleh penyakit tidak menular seperti diabetes, sakit penapasan, dan jantung.

Hal itu dikarenakan gaya pola hidup tidak sehat yang dilakukan seseorang, berupa konsumsi makanan sembarangan dan kebiasaan hidup pasif.

Aktris sekaligus Healthy Enthusiast, Adinia Wirasti menjelaskan olahraga merupakan investasi kesehatan yang paling penting dan menguntungkan baginya. Sebab manfaatnya tidak hanya berupa kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental.

“Sebagai aktor saya ingin terus berusaha bisa akting dan syuting, sementara di dalam film juga kan sudah mulai banyak film action, jadi saya berusaha untuk menjaga kesehatan saya. Karena buat saya itu penting,” kata Adinia dalam acara Konferensi Pers AIA Vitality dengan Celebrity Fitness dan Fitness First, Selasa (21/11/2023).

Lebih lanjut Adinia mengatakan ada beberapa strategi yang dilakukan dirinya untuk membuat dia tergerak melakukan kebiasaan olahraga. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan diri dengan menggunakan pakaian olahraga.

“Hack aku tiap hari adalah pake aja dulu baju olahraganya. Nati biasanya akan kebawa motivasinya untuk berolahraga atau ke tempat gym,” ucap Adinia.