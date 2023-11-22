Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Qory Ingin Cabut Laporan Kasus KDRT, Kenapa Korban Sulit Lepas? Ini Penjelasan Psikolog

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |06:43 WIB
Dokter Qory Ingin Cabut Laporan Kasus KDRT, Kenapa Korban Sulit Lepas? Ini Penjelasan Psikolog
Dokter Qory. (Foto: Youtube)
A
A
A

BELUM lama ini diketahui dr Qory ingin mencabut laporan tentang kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya Willy Sulistio, melalui ucapan lisan. Alasannya ia mengaku karena masih sayang terhadap tersangka. Meskipun begitu dikabarkan kasus tersebut masih terus bergulir hingga saat ini.

Berkaca dadi kejadian tersebut, kenapa korban kasus KDRT cenderung sulit lepas?

Psikolog Klinis Dewasa, Disya Arinda mengatakan, hal ini bisa jadi mengarah kepada manipulatif yang tanpa disadari, dengan alasan dirinya tidak bisa lepas karena takut, dan masih memiliki rasa sayang, meskipun di sisi lain juga merasakan rasa sakit.

 dokter qory

Rasa takut yang dimaksudkan bisa diartikan banyak hal seperti takut tidak ada yang mau dengannya (selain si manipulator), takut terhadap ancaman yang diberikan manipulator, takut bahwa apa yang sudah dilakukan selama ini sia-sia, serta takut bahwa sebenarnya yang jahat atau salah bukan si manipulator.

 BACA JUGA:

“Rasa takut ini yang bikin seseorang jadi lebih sulit menghindari,” kata Disya, dikutip dalam akun X miliknya @disyarinda.

Lantas bukannya jika mengalami rasa takut harusnya menghindar?

Menurut Disya, dalam relasi interpersonal dengan orang yang signifikan, reaksi takut dapat berupa kelekatan yang mencemaskan. Hal ini dikenal juga dengan anxious attachment, yaitu semakin seseorang merasa cemas dan takut maka semakin ingin memastikan ketakutannya tidak terjadi.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, proses memastikan ini dianggap ‘lebih mudah’ dilakukan kalau tetap dekat dan lekat dengan si manipulator. Sedangkan dari sisi manipulator, upaya manipulasi ini tentu didasari oleh relasi kuasa yang tidak setara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
