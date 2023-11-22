Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pengobatan Jerawat pada Gen Z Butuh Waktu Lama, Kenapa?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:34 WIB
Pengobatan Jerawat pada Gen Z Butuh Waktu Lama, Kenapa?
Jerawat (Foto: Freepik)
A
A
A

MASALAH kulit seringkali dianggap remeh oleh sebagian masyarakat. Tidak sedikit dari mereka menganggap hal itu adalah sesuatu yang wajar, padahal bisa jadi kemunculannya menjadi masalah bagi kulit, yang bahkan bisa membuat kualitas seseorang menurun.

Ditambah lagi dengan kemunculan penyakit kulit seperti eksim, infeksi jamur, jerawat, hingga Infeksi Menular Seksual (IMS).

 jerawat

Dokter Spesialis Dermatologi Venereologi, dr Eko Prakoso Wibowo, Sp, DV menjelaskan, khususnya pada generasi Z, penyembuhan jerawat memerlukan waktu jangka panjang. Terlebih jika kondisi cuaca juga buruk, sehingga dapat memperparah pertumbuhan penyakit ini.

 BACA JUGA:

“Cuaca panas dapat meningkatkan aktivitas kelenjar minyak sehingga menyebabkan kambuhnya eksim tipe seboroik. Iritasi debu, serta stres berlebih dapat menyebabkan dermatitis atopik,” kata dr Eko, dikutip dalam acara Media Briefing, Rabu (22/11/2023).

Lebih lanjut, dr Eko mengatakan penyakit lain yang erat hubungannya dengan iklim adalah infeksi jamur. Karena aktivitas fisik yang tinggi, serta keringat berlebih, menyebabkan kulit menjadi lebih lembab dan mempermudah pertumbuhan jamur meningkat.

“Selain itu, IMS juga rupakan penyakit yang perlu diperhatikan di kalangan gen Z. Kasus yang sering dijumpai antara lain kutil kelamin, gonorea dan sifilis,” ucap dr Eko.

 BACA JUGA:

Maka biasanya obat yang diberikan yaitu berupa obat golongan antihistamin. Namun tidak menutup kemungkinan terapi topikal dengan kandungan bahan kortikosteroid, urea, dna menthol pun bisa diberikan. Tujuannya untuk mengurangi gejala gatal tersebut.

Halaman:
1 2
      
