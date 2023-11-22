Jangan Disepelekan, Ini Bahaya Sering Makan Kol Goreng

BANYAK orang saat makan ayam penyet sering meminta kol goreng untuk lalapan. Sebenarnya sayur lalapan itu sehat, asal tidak usah digoreng.

Namun memang warung ayam penyet sering menyediakan kol goreng. Bikin selera makan makin memuncak saat makan ayam penyet, tahu tempe goreng dilengkapi kol goreng dan sambal.

Dokter sekaligus Influencer Kesehatan dr Tirta menjelaskan, semua sayuran bermanfaat jika direbus atau ditumis. “Nah kol tuh aman, selama enggak di goreng,” kata dr Tirta, dikutip dalam akun X miliknya @tirta_cipeng.

Menurut dr Tirta, kol yang digoreng, zat-zat serat yang terkandung dalam kol tersebut akan hancur lebur, dan akan berubah menjadi kalori. Parahnya kol goreng justru meningkatkan penyakit dari Arteriosklerosis yakni penyakit jantung koroner.

Menurut Mayo Clinic, Aterosklerosis memiliki gejala yang ringan, dan bahkan biasanya tidak menunjukkan gejala apa pun.

Gejala aterosklerosis biasanya tidak terjadi sampai arteri mengalami penyempitan atau tersumbat, akibatnya tidak dapat mensuplai cukup darah ke organ-organ tubuh dan jaringan.

Terkadang bekuan darah menghalangi aliran darah sepenuhnya. Gumpalan darah tersebut bisa pecah dan memicu serangan jantung atau stroke. Gejala aterosklerosis sedang hingga berat bergantung pada arteri mana yang terpengaruh.

Kalau sakit aterosklerosis maka segera ke dokter. Lalu perhatikan juga gejala awal akibat kurangnya aliran darah, seperti nyeri dada, nyeri kaki, atau mati rasa.