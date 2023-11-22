Tank Israel Kepung RS Indonesia di Gaza, Sebanyak 2.600 Orang Terjebak

SEBANYAK 2.600 orang terjebak di Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang kini dikepung tank Israel.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Gaza Ashraf al-Qudra mengatakan bahwa dari 2.600 orang itu, termasuk pasien, warga sipil yang mengungsi, petugas Kemenkes, hingga staf medis rumah sakit.

"2.600 orang itu antara lain 400 orang pasien, 200 personel medis, dan sekitar 2.000 pengungsi," kata al-Qudsi dalam laporan Anadolu Ajansi (AA), dikutip MNC Portal, Rabu (22/11/2023).

Perlu diketahui juga bahwa sebelumnya pihak Israel meluncurkan serangan ke Rumah Sakit Indonesia. Akibatnya, 12 orang dinyatakan tewas dan banyak korban luka-luka.