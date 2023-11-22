Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kisah Pilu Staff WHO di Gaza, Meninggal Dunia Akibat Rumahnya Dibom Zionis Israel

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |13:00 WIB
Kisah Pilu Staff WHO di Gaza, Meninggal Dunia Akibat Rumahnya Dibom Zionis Israel
Perang Israel dan Palestina. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KABAR duka dari Gaza Palestina terus saja bermunculan. Kali ini kabar itu datang dari WHO yang mengumumkan kematian salah satu stafnya di Gaza.

Dima Abdullatif Mohammed Alhaj meninggal pada 21 November 2023 kemarin, waktu setempat. Dia meninggal dunia lantaran rumah orang tuanya di Gaza selatan, tempat dia mengungsi dari Kota Gaza dibom.

Tak hanya seorang diri, dia dibunuh secara tragis bersama suaminya, bayi laki-laki mereka yang berusia enam bulan, dan dua saudara laki-lakinya. Selain itu, lebih dari 50 anggota keluarga dan masyarakat yang berlindung di rumah yang sama juga meninggal.

Wanita berusia 29 tahun ini telah bergabung dengan WHO sejak Desember 2019. Dia bekerja sebagai administrator pasien di Pusat Rekonstruksi Anggota Badan, bagian penting dari Tim Trauma dan Darurat WHO.

Perang Israel dan Palestina

Dokter Rik Peeperkorn, perwakilan WHO di wilayah pendudukan Palestina mengungkap bahwa kepergian Dima menjadi pukulan besar untuk WHO terutama di wilayah pendudukan Palestina. Bahkan, ayah Dima merupakan spesialis medis yang cukup lama mengabdi di Gaza.

Seluruh WHO berdiri bersama keluarga Dima dan rekan-rekannya di wilayah pendudukan Palestina, Kantor Regional untuk Mediterania Timur, dan seluruh organisasi untuk berduka atas kehilangannya.

"Dia adalah orang yang luar biasa dengan senyum cerah, ceria, positif, penuh hormat. Dia adalah pemain tim sejati. Pekerjaannya sangat penting, dan dia diminta untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk mendukung sub-kantor dan tim di Gaza. Ini merupakan kehilangan yang sangat menyakitkan bagi kita semua. Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada ibu dan ayahnya (seorang spesialis medis yang telah lama mengabdi di Gaza), keluarganya, dan banyak temannya," ujar Dr Rik Peeperkorn dikutip dari laman resmi WHO, Rabu (22/11/2023).

Halaman:
1 2
      
