HOME WOMEN HEALTH

Daftar Harga Obat Paracetamol di Apotek

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |02:08 WIB
Daftar Harga Obat Paracetamol di Apotek
Ilustrasi untuk harga obat paracetamol di apotek (Foto: Freepik)
A
A
A

MARI melihat daftar harga obat paracetamol di apotek yang selalu menjadi andalan utama sebelum mengkonsumsi resep lain. Paracetamol merupakan salah satu obat yang biasanya diresepkan oleh dokter jika pasien merasa demam dan nyeri.

 BACA JUGA:

Dilansir dari Healthdirect, obat paracetamol bisa dibeli tanpa resep di apotek, supermarket, dan toko lain. Namun, untuk mengkonsumsinya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Harga obat paracetamol juga beragam, mulai dari yang murah meriah hingga yang cukup mahal. Berikut adalah daftar harga obat paracetamol di apotek yang Okezone saduran dari berbagai sumber, Rabu (22/11/2023).

  • Paracetamol MEF 500 mg tablet - Rp. 4.893/strip
  • Paracetamol RAMA 500 mg kaplet - Rp. 4.402/strip
  • Paracetamol IF 500 mg tablet - Rp. 3.247/strip
  • Paracetamol TRIMAN 500 mg kaplet - Rp. 2.675/strip
  • Paracetamol ERRITA 500 mg tablet - Rp. 3.601/strip
  • Paracetamol FM 120 mg / 5 ml sirup - Rp. 7.803/botol
  • Paracetamol KIMIA FARMA 500 mg - Rp. 5.259/strip
  • Paracetamol NOVELL 124 mg / 2.5 ml enema - Rp 62.767/dos
  • Paracetamol IF 100 mg / ml drop 15 ml - Rp. 12.249/botol
  • Paracetamol PROMED 500 mg tablet - Rp. 3.510/strip
  • Paracetamol BERNO 500 mg tablet - Rp. 273.249/botol
  • Paracetamol FM 500 mg kaplet - 2.995/strip
  • Paracetamol Novapharin 500 mg tablet - Rp. 2.961/strip
  • Paracetamol PROMED 120 mg / 5 ml sirup - Rp. 19.158/botol

Telusuri berita women lainnya
