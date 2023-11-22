Daftar Harga Obat Paracetamol di Apotek

MARI melihat daftar harga obat paracetamol di apotek yang selalu menjadi andalan utama sebelum mengkonsumsi resep lain. Paracetamol merupakan salah satu obat yang biasanya diresepkan oleh dokter jika pasien merasa demam dan nyeri.

Dilansir dari Healthdirect, obat paracetamol bisa dibeli tanpa resep di apotek, supermarket, dan toko lain. Namun, untuk mengkonsumsinya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Harga obat paracetamol juga beragam, mulai dari yang murah meriah hingga yang cukup mahal.