HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Populer di Kebumen, Pantai Eksotis hingga Benteng Peninggalan Belanda

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:02 WIB
5 Tempat Wisata Populer di Kebumen, Pantai Eksotis hingga Benteng Peninggalan Belanda
Pantai Menganti, Kebumen, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@rendrags_)
A
A
A

KEBUMEN memiliki alam yang indah dan banyak tempat wisata keren mulai dari situs sejarah, budaya, pantai hingga spot foto kekinian. Kabupaten dengan landmark terkenal Tugu Walet ini sering dikunjungi wisatawan lokal dari daerah lain di Jawa Tengah.

Berikut lima destinasi wisata populer di Kebumen yang dirangkum Okezone dari beberapa sumber :

1. Pantai Menganti

Pantai Menganti terletak di Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pantai berpasir putih dan bebatuan dengan laut biru serta perbukitan hijau jadi panorama yang eksotis.

Perjalanan ke pantai ini penuh tanjakan dan tikungan karena harus melewati bukit. Namun, perjuangan ini sepadan dengan pemandangan yang tersaji saat tiba di lokasi.

Pantai Menganti

(Foto: Instagram/@mengantikebumen)

2. Pantai Suwuk

Pantai Suwuk terletak di Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring. Pantainya berpasir hitam dan ada deretan bukit hijau menjulang serta hamparan laut biru, menambah kesan eksotis.

Di area pantai ini dulunya ada replika Pesawat Garuda Indonesia Boeing 737 yang menjadi spot favorit wisatawan untuk foto-foto. Namun sayangnya kini sudah ditarik.

Ombak di pantai pesisir Samudera Hindia ini cukup besar, harus ekstra hati-hati saat mandi. Namun, di lokasi ada kolam renang khusus anak-anak yang dibuat dari terpal biru sehingga sensasinya sama kayak mandi laut.

Pantai Suwuk

(Foto: Instagram/@fellyfauzah_)

Wisatawan juga bisa mengelilingi pantai menggunakan jeep ataupun menunggangi kuda yang terdapat di sekitarnya.

3. Wisata Alam Jembangan

Wisata alam Jembangan terletak di Desa sekaligus Kecamatan Poncowarno atau berjarak 20 kilometer dari Kota Kebumen cocok dikunjungi bersama keluarga dan teman. Waduk yang dikelilingi bebukitan hijau di sini memanjakan wisatawan.

Pengunjung bisa menyusuri waduk ini dengan perahu naga dan sepeda air. Di lokasi ini juga ada kolam renang, kebun binatang, gazebo dan cafe untuk bersantai.

Halaman:
1 2
      
