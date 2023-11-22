Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal AlUla, Kota Kuno di Arab Saudi Tempat Dibinasakannya Kaum Tsamud

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:23 WIB
Mengenal AlUla, Kota Kuno di Arab Saudi Tempat Dibinasakannya Kaum Tsamud
Kota kuno AlUla di Arab Saudi. (Foto: SPA/Arab News)
ALULA atau Madain Saleh merupakan kota kuno yang sudah berusia lebih 2.000 tahun. Terletak sekitar 400 kilometer dari Madinah, AlUla yang juga disebut Hegra kini jadi destinasi wisata populer di Arab Saudi.

AlUla telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 2008. Tahun ini, AlUla dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia oleh UNWTO.

AlUla dijuluki juga sebagai Kota Terkutuk. Menurut riwayat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya enggan memasuki wilayah AlUla.

AlUla merupakan kota permukiman kaum Tsamud, umatnya Nabi Shaleh Alaihissalam. Dalam Alquran dikisahkan bahwa kaum Tsamud dan kotanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan azab mengerikan karena menolak dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Shaleh.

