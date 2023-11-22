Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata Low Budget di Indonesia, Murah tapi Mewah Nggak Nguras Kantong!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:03 WIB
10 Tempat Wisata <i>Low Budget</i> di Indonesia, Murah tapi Mewah Nggak Nguras Kantong!
Objek wisata Rumah Bambu Pengalon di Karangasem, Bali (Foto: Instagram/@ewikurus)
A
A
A

SIAPA bilang liburan harus mahal? Indonesia, negeri yang kaya pesona, punya banyak tempat wisata seru yang bisa dinikmati tanpa bikin dompet menderita.

Bayangkan, Anda bisa menjelajahi tempat-tempat menakjubkan ini bersama orang-orang tersayang tanpa harus memikirkan beban finansial yang berat.

Jadi, tak perlu ragu-ragu lagi untuk memasukkan tempat-tempat wisata ini ke dalam daftar liburan kalian. Mulai dari pantai eksotis hingga perbukitan hijau nan asri, semuanya tak hanya memberikan sensasi seru, tapi juga ramah di kantong!

Buat yang suka seru-seruan tanpa menguras kantong, berikut Okezone rangkumkan 10 tempat wisata low budget di Indonesia;

1. Ranu Kumbolo

Ranu Kumbolo yang terletak di Kabupaten Lumajang, memang terdengar seperti surganya para pendaki! Danau yang terletak di ketinggian tersebut pasti memberikan pengalaman yang luar biasa.

Ranu Kumbolo

Ranu Kumbolo (Foto: Hari Istiawan/Okezone.com)

Pemandangan air biru yang jernih, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, benar-benar memberikan suasana yang menakjubkan, untuk mencoba sensasi traveling disini cukup menyiapkan budget sekitar Rp200.000 s/d Rp300.000 saja.

2. Anyer

Pantai Anyer, terletak di Serang, bukan hanya menawarkan panorama laut yang memukau, tetapi juga beragam kegiatan dan wahana yang bisa dinikmati.

Mulai dari berselancar, menyelam, hingga seru-seruan dengan ATV dan banana boat. Tarif masuk ke Pantai Anyer sekitar Rp10.000 s/d Rp250.000.

3. Taman Kyai Langgeng

Taman Kyai Langgeng di Jawa Tengah menawarkan pesona keindahan alam, termasuk pemandangan Gunung Sumbing, Sungai Progo yang jernih, hamparan sawah di lereng gunung, dan ratusan pohon langka. Harga tiket masuk Rp30.000 per orang (akhir pekan), Rp24.000 per orang (hari biasa), dan seringkali ada promo online dengan harga Rp15.000 per orang.

Taman Kyai Langgeng

(Foto: Instagram/@lukiiherlambang)

4. Penginapan Putra Darma

Rekomendasi Penginapan Putra Darma sebagai opsi penginapan yang terjangkau dan nyaman di Gunung Kidul, Yogyakarta. Penginapan ini menawarkan tarif yang sangat terjangkau, terutama untuk tipe kamar Double Room, dengan hanya Rp257.819 per malam.

5. Telaga Sunyi

Sesuai dengan namanya, destinasi wisata yang terletak di Purwokerto ini masih sepi dari keramaian pengunjung, menciptakan suasana yang ideal untuk ketenangan.

Air di telaga ini begitu jernih dan segar, memberikan kesegaran bagi siapa pun yang memutuskan untuk berenang. Harganya pun masih terjangkau, hanya sebesar Rp15.000 per orang.

Halaman:
1 2
      
