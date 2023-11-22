Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kapan Waktu Termurah Berkunjung ke Paris?

Yesica Kirana , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |06:28 WIB
Kapan Waktu Termurah Berkunjung ke Paris?
Kota Paris di Prancis. (Foto: iStock)
WAKTU termurah untuk melakukan perjalanan ke Paris, Prancis adalah pada Januari, Maret, dan September, karena pada bulan-bulan tersebut tidak ada libur sekolah maupun libur nasional seperti Paskah dan Natal. Oleh karena itu, harga tiket pesawat, kereta api, dan penginapan akan lebih murah.

Namun perlu diingat bahwa selama bulan Januari dan Maret, kota ini mengalami musim dingin dengan suhu yang mencapai 13 derajat Celsius.

Mengutip dari Conde Nast Traveler, Anda juga dapat mencoba maskapai penerbangan yang lebih ekonomis, seperti easyJet dan Ryanair, yang menawarkan harga tiket mulai dari £20 atau Rp390 ribu.

Tak hanya itu, Anda dapat mencoba layanan kereta api Eurostar untuk perjalanan ke Paris, dengan harga tiket sekitar £39 atau Rp762 ribu. Selain itu, untuk menghemat pengeluaran selama di sini, Anda dapat menggunakan kereta api dengan harga tiketnya sekitar Rp200 ribu, selain murah juga lebih efisien.

Menurut informasi dari situs web Eurostar, bepergian di pertengahan minggu, khususnya pada hari Selasa dan Rabu, juga lebih ekonomis. Karena itu, disarankan untuk memesan tiket jauh-jauh hari untuk menghindari kenaikan harga.

