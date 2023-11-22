Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Naik Pesawat Garuda Dapat Makan?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |22:13 WIB
Apakah Naik Pesawat Garuda Dapat Makan?
Pesawat Garuda Indonesia. (Foto: Okezone.com/Heru)
A
A
A

APAKAH naik pesawat Garuda Indonesia dapat makan? Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional yang sudah beroperasi sejak 26 Januari 1949.

Sudah lebih dari 70 tahun mengudara, Garuda Indonesia hingga saat ini melayani penerbangan ke beberapa benua, seperti Asia, Eropa, dan Australia. Maskapai ini juga secara khusus menjadi transportasi untuk menerbangkan jamaah Haji Indonesia.

Garuda Indonesia secara konsisten terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penumpangnya. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan hidangan atau makanan bagi penumpang.

Dikutip dari laman resmi Garuda Indonesia, pihak maskapai menyediakan hidangan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penumpang selama perjalanan yang disesuaikan dengan keyakinan, kesehatan, diet, serta makanan untuk anak-anak dan bayi.

 BACA JUGA:

Hidangan tersebut tersaji secara gratis tanpa adanya biaya tambahan bagi para penumpang. Untuk mendapatkannya, Anda bisa melakukan pemesanan paling lambat 24 jam sebelum jadwal keberangkatan dengan menghubungi Contact Center 08041807807, atau ke kantor Garuda Indonesia terdekat/agen perjalanan Anda.

Nah, berikut adalah hidangan khusus yang bisa Anda dapatkan berdasarkan rutenya.

Rute Internasional

VEGETARIAN HINDU MEAL - Semua rute internasional Garuda Indonesia

      
