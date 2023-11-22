Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Makanan di Pesawat Batik Air Gratis?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |21:00 WIB
Apakah Makanan di Pesawat Batik Air Gratis?
Pesawat Batik Air. (Foto: Okezone.com/Heru)
APAKAH makanan di pesawat Batik Air gratis? Batik Air dikenal sebagai salah satu maskapai kelas premium yang menawarkan fasilitas dan layanan unggulan.

Salah satu pertimbangan penting bagi penumpang adalah pelayanan makanan di pesawat. Beberapa maskapai umumnya menyediakan berbayar. Namun, tidak sedikit juga yang menyediakan makanan gratis.

Lantas, apakah makanan di pesawat Batik Air gratis?

Menghimpun berbagai sumber, Rabu (22/11/2023) terdapat informasi bahwa Batik Air menyediakan makanan gratis bagi penumpang untuk satu kali penerbangan berdurasi diatas 1,5 jam. Hanya saja menu makanan sudah ditentukan oleh pihak maskapai.

      
