Apakah Makanan di Pesawat Batik Air Gratis?

APAKAH makanan di pesawat Batik Air gratis? Batik Air dikenal sebagai salah satu maskapai kelas premium yang menawarkan fasilitas dan layanan unggulan.

Salah satu pertimbangan penting bagi penumpang adalah pelayanan makanan di pesawat. Beberapa maskapai umumnya menyediakan berbayar. Namun, tidak sedikit juga yang menyediakan makanan gratis.

Menghimpun berbagai sumber, Rabu (22/11/2023) terdapat informasi bahwa Batik Air menyediakan makanan gratis bagi penumpang untuk satu kali penerbangan berdurasi diatas 1,5 jam. Hanya saja menu makanan sudah ditentukan oleh pihak maskapai.