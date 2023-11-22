Pariwisata Jadi Magnet Investasi, 10.000 Hektar Lahan di Gunungkidul Beralih Fungsi

PARIWISATA di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang pesat belakangan ini. Kini banyak investor yang melirik Gunungkidul untuk menanamkan modalnya. Akibatnya, alih fungsi lahan di wilayah Gunungkidul kian masif terjadi.

Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta tak menampik masifnya alih fungsi lahan di wilayahnya. Pihaknya mencatat alih fungsi lahan di Gunungkidul sudah mencapai 10.000 hektare. Bahkan permohonan untuk investasi di sektor pariwisata terus berdatangan.

"Ya sejak industri pariwisata di berkembang pesat, tanah-tanah milik warga setempat banyak dibeli oleh para investor,"kata Sunaryanta dikutip Rabu (22/11/2023).

Pembangunan infrastruktur pariwisata terutama akses jalan menjadi magnet tersendiri untuk investor. Dua jalan utama yang kini nyaris selesai adalah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan juga jalan tembus Gunungkidul menuju bakal exit tol Prambanan.

