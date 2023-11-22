Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pariwisata Jadi Magnet Investasi, 10.000 Hektar Lahan di Gunungkidul Beralih Fungsi

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:39 WIB
Pariwisata Jadi Magnet Investasi, 10.000 Hektar Lahan di Gunungkidul Beralih Fungsi
Gunung Api Purba Nglanggeran di Gunungkidul, DIY. (Foto: ANTARA/Handoko)
A
A
A

PARIWISATA di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang pesat belakangan ini. Kini banyak investor yang melirik Gunungkidul untuk menanamkan modalnya. Akibatnya, alih fungsi lahan di wilayah Gunungkidul kian masif terjadi.

Bupati Gunungkidul, H Sunaryanta tak menampik masifnya alih fungsi lahan di wilayahnya. Pihaknya mencatat alih fungsi lahan di Gunungkidul sudah mencapai 10.000 hektare. Bahkan permohonan untuk investasi di sektor pariwisata terus berdatangan.

"Ya sejak industri pariwisata di berkembang pesat, tanah-tanah milik warga setempat banyak dibeli oleh para investor,"kata Sunaryanta dikutip Rabu (22/11/2023).

Pembangunan infrastruktur pariwisata terutama akses jalan menjadi magnet tersendiri untuk investor. Dua jalan utama yang kini nyaris selesai adalah Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan juga jalan tembus Gunungkidul menuju bakal exit tol Prambanan.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035384/titik_nol_kilometer_yogyakarta-ycwO_large.JPG
Kenapa Disebut Titik Nol Kilometer Yogyakarta? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/408/3033768/pantai_siung-D2ak_large.JPG
10 Tempat Tenang di Yogyakarta, Paling Cocok buat Kaum Introvert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/408/3008622/10-hotel-dekat-malioboro-bisa-jalan-kaki-lho-P3zESWcvgP.JPG
10 Hotel Dekat Malioboro, Bisa Jalan Kaki Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/408/2996524/cara-menuju-pantai-kukup-surga-bahari-berjuluk-tanah-lotnya-jogja-qclTWp1ZKd.JPG
Cara Menuju Pantai Kukup, Surga Bahari Berjuluk Tanah Lotnya Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/408/2990492/5-destinasi-wisata-populer-di-gunungkidul-cocok-buat-liburan-lebaran-2024-c2HpeFz4XW.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Gunungkidul, Cocok buat Liburan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/408/2985087/6-tempat-ngabuburit-asyik-di-yogyakarta-bisa-berburu-takjil-sambil-berwisata-TXrzejfhgZ.JPG
6 Tempat Ngabuburit Asyik di Yogyakarta, Bisa Berburu Takjil Sambil Berwisata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement