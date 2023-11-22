Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Melahirkan di Pesawat Bikin Penumpang Lain Melongo

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |16:52 WIB
Viral Wanita Melahirkan di Pesawat Bikin Penumpang Lain Melongo
Ilustrasi (Foto: Travel+Leisure)
A
A
A

SEORANG perempuan melahirkan bayi di pesawat Pegasus Airlines. Momen menegangkan itu terjadi dalam penerbangan dari Istanbul, Turki menuju Marseille, Prancis awal bulan ini.

Awalnya wanita yang hamil tua itu mengeluh perutnya mulas saat pesawat bersiap lepas landas di Bandara Internasional Sabiha Gökçen, Istanbul. Pramugari lalu memberi pertolongan dengan memindahkan penumapang itu ke bagian belakang pesawat.

Kemudian paramedis Bandara Sabiha Gökçen naik ke pesawat membantu sang ibu melahirkan. Proses persalinan berlangsung tegang dan akhirnya si ibu melahirkan dengan selamat, bayinya juga sehat. Pristiwa itu turut direkam penumpang lain dan videonya viral.

Melansir dari New York Post, Rabu (22/11/2023), dalam video terlihat ekspresi wajah penumpang ikut tegang, melongo melihat si ibu melahirkan. Namun seketika mimik mereka berubah bahagia begitu melihat persalinannya berhasil.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
