Digelar di Jakarta, #DiIndonesiaAja Travel Fair Tawarkan Beragam Paket Liburan Akhir Tahun!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |15:30 WIB
Digelar di Jakarta, #DiIndonesiaAja Travel Fair Tawarkan Beragam Paket Liburan Akhir Tahun!
Astindo Travel Fair 2023 di PIK Avenue, Jakarta Utara. (Foto: MPI)
EVENT #DiIndonesiaAja Travel Fair kembali digelar di Central Park, Jakarta Barat pada 1 sampai 3 Desember 2023. Pemeran pariwisata ini menawarkan berbagai paket wisata menarik yang dapat menjadi pilihan untuk liburan khususnya di akhir tahun.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bagwa #DiIndonesiaAja Travel Fair dihadirkan dalam bentuk pameran produk dan paket wisata dalam negeri seiring dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia.

"Pameran ini diharapkan akan memperkuat capaian target wisatawan nusantara yang ditargetkan antara 1,2 miliar hingga 1,4 miliar pergerakan di tahun ini," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin 20 November 2023.

