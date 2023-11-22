Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Reservasi Tur di Travel Agent untuk Memudahkan Kegiatan Outing Kantor

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |11:18 WIB
Reservasi Tur di Travel Agent untuk Memudahkan Kegiatan Outing Kantor
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
SAAT ini kegiatan outing atau rekreasi yang sering dilaksanakan oleh perusahaan untuk karyawannya jadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas, membuka peluang untuk membangun kerja sama tim, menjalin relasi yang lebih kuat di luar kantor sampai mampu menyamakan visi misi untuk kemajuan bisnis di masa depan.

Berbagai macam kegiatan outing makin banyak ditawarkan untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Mulai dari kegiatan sederhana seperti permainan kerja sama tim sambil menginap di villa, berwisata ke kota-kota sarat sejarah, sampai tur keliling dunia.

Bagi Anda yang sedang merencanakan tur skala besar sebagai bagian dari acara outing perusahaan, Anda dapat menggunakan jasa travel agent untuk membantu melakukan reservasi, mulai dari transportasi hingga akomodasi.

Manfaat reservasi tur melalui travel agent;

Biaya lebih murah

Menggunakan travel agent untuk reservasi tur akan menghemat biaya outing perusahaan Anda jika dibandingkan dengan merencanakannya secara mandiri. Pihak travel agent yang akan bertugas untuk mengurus semua keperluan perjalanan.

Efisiensi waktu

Reservasi tur melalui travel agent dapat memudahkan Anda menyesuaikan jadwal. Anda dan rekan-rekan kerja dapat mempersiapkan segala sesuatu yang penting dengan matang sebelum outing perusahaan dilaksanakan.

Tidak perlu membuat itinerary

Anda tidak perlu mengeluarkan banyak waktu untuk membuat itinerary selama tur. Travel agent sudah memetakan tempat-tempat wisata yang dituju sesuai kebutuhan outing perusahaan Anda.

AladinTravel by Mister Aladin adalah travel agent yang menawarkan layanan one-stop travel service kepada seluruh pelanggannya. Saat ini, AladinTravel by Mister Aladin tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali.

