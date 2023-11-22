Edan! Maskapai Ini Sajikan Makanan Anjing pada Menu Santap Malam hingga Bikin Penumpang Syok

Menu aneh yang disebut sebagai makanan anjing pada maskapai China Eastern Airlines (Foto: Xiaohongshu)

PADA sebuah postingan di Facebook, pekan lalu menjadi hari yang tidak menyenangkan bagi para penumpang China Eastern Airlines.

Mengutip New York Post, para penumpang ini terkejut dan merasa tidak nyaman setelah melihat menu makanan pesawat yang menawarkan makanan anjing sebagai salah satu opsi menu makan malam mereka.

"Apa itu?" tanya Conrad Wu, yang membuat postingan itu tentang hidangan aneh tersebut.

Menurut postingan tersebut, yang juga dibagikan di X dan Reddit, penumpang itu dikabarkan duduk di kelas bisnis dalam penerbangan menuju sebuah tempat yang tidak disebutkan.

Dalam penerbangan ini, kemungkinan besar nafsu makan mereka menjadi lebih buruk setelah melihat makanan yang tidak biasa dalam menu.

(Foto: Xiaohongshu)

Sebuah foto yang dibagikan dalam postingan itu menunjukkan menu yang tertulis makanan anjing impor, sebagai salah satu opsi makanan pembuka, dan tersedia juga udang vanila serta daging sapi lada asap.

Selain itu, terdapat juga foto yang diduga menunjukkan hidangan tersebut, yang terdiri dari irisan daging di atas lapisan sayuran.

Untungnya, ada komentator di Reddit yang meragukan bahwa Kibbles & Bits benar-benar ada dalam menu, dan menganggapnya sebagai kesalahpahaman yang sangat fatal.