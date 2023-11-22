Diapresiasi Sandiaga Uno, Malam Penghargaan Festival Film Bulanan 2023 Digelar 9 Desember 2023

FESTIVAL Film Bulanan 2023 yang merupakan program Kemenparekraf/Baparekraf untuk menyediakan akses, mengarahkan, memfasilitasi dan mengantarkan karya-karya terbaik anak bangsa ke dunia industri perfilman profesional telah memasuki rangkaian tahap akhir menjelang penyelenggaraan malam anugerah pada 9 Desember 2023.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi antusiasme yang begitu tinggi dari pelaku film lokal/sineas muda daerah dalam mengirimkan karya-karya terbaiknya.

"Festival Film Bulanan telah berada di penghujung rangkaian program kegiatan. Selama satu tahun ini, lebih dari 800 film pendek didaftarkan dan 632 film pendek di antaranya lolos kurasi," kata Sandi mengutip website resmi Kemenparekraf.

Setiap bulannya di sepanjang tahun 2023, panitia Festival Film Bulanan (Fesbul) menyeleksi dan memilih dua film pendek terbaik berdasarkan zonasi, baik film fiksi maupun dokumenter, yang berasal dari 10 zonasi berbeda dari berbagai wilayah di Indonesia.

(Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)

Sandi mengatakan, selain apresiasi dan penghargaan, nantinya para pemenang utama juga akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi pada Festival Film Internasional. Dalam pelaksanaannya Fesbul telah berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Misalnya dengan Cannes Film Market, MIKTA Film Festival, Institut Français Indonesia, Institut Kesenian Jakarta, Lake Toba Film Festival, dan Festival Film Budaya Bandung.

"Festival Film Bulanan juga melakukan workshop dan sinema keliling di 10 kota di Tanah Air," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Musik, Film, dan Animasi Kemenparekraf/Baparekraf, Mohammad Amin, menjelaskan selain malam anugerah, Festival Film Bulanan juga akan dirangkai dengan kegiatan Road to Awarding 2023 yaitu pemutaran serentak film-film pendek dari para sineas di sejumlah bioskop XXI di berbagai daerah di tanah air.

"Ada 10 lokasi yang akan menjadi lokasi pemutaran serentak," kata Amin.