HOME WOMEN TRAVEL

5 Street Food Paling Legendaris di Jogja, Jangan Lupa Mampir Lur!

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:01 WIB
5 <i>Street Food</i> Paling Legendaris di Jogja, Jangan Lupa Mampir Lur!
Strreet Food Jajanan Pasar Mbah Satinem di Yogyakarta (Foto: dok. triple super power double XL)
A
A
A

BERWISATA ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika tidak mencoba beragam kulinernya yang melegenda.

Selain harganya yang murah, tekstur serta rasa dari jajanan tradisionalnya sangat khas karena masih menggunakan resep turun temurun.

Karena letaknya di pinggir jalan, beberapa street food ini mudah ditemui oleh wisatawan. Penasaran apa saja ? Mengutip dari laman Indonesia Travel, berikut lima street food legendaris Jogja wajib Anda kunjungi;

1. Lumpia Samijaya

Jika mengunjungi wilayah Malioboro, Anda wajib mencoba Lumpia Samijaya. Lumpia adalah makanan tradisional yang diisi dengan berbagai bahan seperti rebung, bengkuang, dan telur puyuh.

Ditemukan sejak 1976 oleh orang lokal bernama Nur Seto dan suatu hari wisatawan internasional maupun daerah membelinya sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke rumah.

Lumpia Samijaya

(Foto: Very)

Lokasinya berada di Jalan Malioboro Nomor 18, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta. Harga yang ditawarkan tergolong murah yakni sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per buahnya.

2. Kopi Joss Angkringan Lik Man

Di sini, Anda bisa menikmati secangkir kopi joss yang di mana merupakan kopi hitam dengan arang panas. Warung ini sudah dijalankan oleh tiga generasi dan pelopornya adalah ayah Lik Man yang secara tidak sengaja memasukkan arang panas ke dalam kopi hitamnya, ternyata rasanya lebih enak.

Angkringan Lik Man berlokasi di Jalan Wongsodirjan, Gedong Tengen, Sosromenduran, Yogyakarta. Harganya hanya Rp4.000 dan wisatawan dapat merasakan kehangatan kopi serta menikmati indahnya pemandangan malam di kota ini.

3. Jajanan Pasar 'Mbah Satinem'

Mbah Satinem adalah penjual makanan tradisional yang sudah berjualan lebih dari 50 tahun dan diketahui oleh masyarakat setelah Presiden Soeharto memuji dagangannya.

Jajanan Pasar Mbah Satinem

(Foto: carmen heah)

Warung Mbah Satinem buka setiap pagi di Jalan Bumijo, Jetis, dan pelanggan setianya terlihat berbaris di luar warungnya. Oleh karena itu selalu dibantu oleh putrinya mulai membagikan nomor antrian agar pelanggan tidak berkelahi.

Jajanannya tergolong istimewa karena dibuat dengan resep klasik dan cara tradisional seperti menggunakan tungku kayu bakar untuk membuat kuenya yang resepnya didapat dari mbok alias Mbah Satinem.

Jajanan yang paling terkenal lezat adalah kue lupis, yaitu kue manis tradisional Indonesia yang terbuat dari beras ketan dan gula cair dan yang membuatnya terkaramelisasi dengan baik. Walaupun Mbah Satinem sudah meninggal dunia, warungnya dilanjutkan oleh anaknya.

Telusuri berita women lainnya
