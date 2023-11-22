5 Kafe Disabilitas di Jakarta dan Depok, Yuk Nikmati Racikan Kopi Barista Difabel

PADA perjalanan kuliner kali ini, Okezone akan menjelajahi lima kafe yang tidak hanya menyajikan kopi dan makanan lezat, tetapi juga merangkul inklusivitas dengan memberdayakan para barista dan karyawan disabilitas.

Setiap kafe yang akan dieksplorasi tidak hanya menjadi tempat bersantai yang nyaman, tetapi juga merupakan panggung bagi para barista dan karyawan penyandang disabilitas (difabel) untuk bersinar dan menunjukkan keahlian mereka.

Jakarta khususnya, sebagai pusat kehidupan perkotaan, menjadi saksi bisu bagi perubahan positif ini.

Melangkah masuk ke dalam kafe-kafe ini bukan hanya tentang menikmati secangkir kopi yang nikmat, tetapi juga merasakan keajaiban inklusivitas yang tercipta di setiap sudut ruangan.

Berikut 5 rekomendasi kafe ramah difabel yang ada di Jakarta dan Depok versi Okezone;

Sunyi Coffee (Foto: aL RD)

1. Sunyi Coffee

Sebuah kafe istimewa di Jalan Barito I No. 31, Kota Jakarta Selatan, yang memberdayakan seluruh stafnya memiliki disabilitas

Menawarkan pengalaman kuliner unik dengan hidangan otentik Indonesia, yang disiapkan dengan penuh dedikasi oleh tangan-tangan berkebutuhan khusus.

Lebih dari sekadar tempat bersantai, kafe ini menjadi rumah yang mengundang untuk menikmati makanan dan minuman, sambil juga memberikan pelatihan bagi staf disabilitas untuk meningkatkan keterampilan mereka dan siap bersaing di dunia profesional.

2. Deaf Cafe Fingertalk

Sebuah kafe yang terletak di Jalan Cinere Raya No. 26-29, Limo, Depok, dikelola oleh sejumlah pemuda dan pemudi tuna rungu.

(Foto: Instagram/@dcfingertalk)

Dengan tujuan menjadi tempat bersatu bagi komunitas tuna rungu dan individu pendengar, Fingertalk berkomitmen menyajikan pengalaman kuliner yang nikmat di suasana yang menyenangkan dan ramah bagi semua pengunjung.

3. Kita Cinta Coffee

Kedai kopi yang digagas oleh Syarif Hidayatullah bersama tiga rekannya yang juga memiliki disabilitas, dalam periode satu tahun terakhir. Minatnya yang mendalam terhadap kopi mendorong Syarif, Heru, Nabil, dan Muhayat untuk bermimpi membangun sebuah kedai kopi.

Pada akhirnya, ide brilian ini diwujudkan oleh keempat teman sekaligus sesama alumni dari Balai Besar Vokasional 'Inten Suweno' di Cawang, Kota Jakarta Timur, pada bulan Januari 2020.