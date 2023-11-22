Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Soto Ayam Lamongan, Nikmat Disantap saat Makan Siang

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |05:05 WIB
Resep Soto Ayam Lamongan, Nikmat Disantap saat Makan Siang
Soto Lamongan untuk makan siang. (Foto: Cookpad)
A
A
A

RESEP soto Lamongan bisa kamu buat di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit.

Soto lamongan adalah soto ayam khas kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang saat ini telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Soto lamongan dikenal sebagai salah satu soto paling gurih lantaran memiliki ciri khas taburan koya udang yang tidak dimiliki oleh soto lainnya.

Mengutip dari Cookpad Nuniek Wijayanti @OmahNunie, Rabu (22/11/2023), kamu bisa membuat soto ayam lamongan dengan porsi sekaligus banyak.

Soto Lamongan 

Resep soto Lamongan

Bahan-bahan:

- 500 gr ayam bagian dada

- 1,5 liter air

- 2 batang daun bawang, diiris

- 1 sdt bawang putih goreng

- 1-2 sdt garam

- 1 sdt gula pasir

- ½ sdt lada bubuk

- 1 sdt kaldu bubuk

Bumbu cemplung:

- 2 batang sereh, digeprek

- 3 lembar daun salam

- Seruas lengkuas, digeprek

- Seruas jahe, digeprek

- 5 lembar daun jeruk

