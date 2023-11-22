Kaodhi'en, Festival Ketahanan Pangan Lereng Argopuro di Desa Klungkung

JEMBER - Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Kaodhi’en” Festival Ketahanan Pangan Lereng Argopuro pada 17-18 November 2023 dengan beragam kegiatan, di antaranya pameran foto, pasar produk, travel pattern, cooking class, workshop, dan seni pertunjukan.

Kegiatan ini adalah implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa dan Rangkaian even Galang Gerak Budaya Tapal Kuda Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa Klungkung seperti pelajar, mahasiswa, komunitas, ibu-ibu kader dan PKK, kelompok tani, seniman, pelaku budaya, dan empat desa tetangga dalam lingkup kecamatan sukorambi yang berada di kawasan lereng Argopuro.

Kontribusi seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ini adalah salah satu wujud pembangunan ekosistem kebudayaan desa yang berkelanjutan.

Keberadaan pendamping kebudayaan desa (Daya Desa) dalam kegiatan ini juga sangat penting, yaitu sebagai fasilitator yang memudahkan dan memungkinkan terjadinya peningkatan daya masyarakat desa (subyek), sekaligus peningkatan daya kebudayaan desa (obyek).

Dengan adanya Daya Desa yang terlatih, diharapkan dapat membentuk Daya Warga, yaitu sekelompok warga desa setempat yang berdaya, subyek pemajuan kebudayaan desa.