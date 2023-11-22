Mengenal Kilas Balik Denim Favorit Koboi Amerika di Masa Lalu

MENGENAL kilas balik denim favorit koboi Amerika di masa lalu, di mana pakaian ini cukup populer pada zamannya. Salah satunya dipopulerkan oleh Wrangler, melalui koleksi The Archive.

Koleksi ini mereplikasi karya-karya vintage, mulai dari gaya keseluruhan, detail jahitan, hingga aksesoris yang tren di masa tersebut. Tidak hanya memadukan gaya klasik nan unik, koleksi The Archive dibuat secara ekslusif dengan material premium Jepang.

Berikut tiga koleksi denim yang bisa bikin gaya kamu menjadi lebih stylish.

1. 10MW 1964 Model

Model satu ini lebih menggunakan right-hand twill denim. Sesuai namanya, seri 10MW 1964 Model ini dulunya hanya diproduksi selama satu tahun, yakni di tahun 1964.

Tentu ada alasannya kenapa menggunakan bahan ini setelah 59 tahun. Salah satunya alasan penggunaan right-hand twill denim secara tiba-tiba pada koleksi 10MW ini masih simpang siur.

Namun, tekstur denim yang kasar dan bahan yang tebal, kemudian warna pudar yang kontras, selvedge on roll-ups, dan pola yang unik menjadi ciri khas tersendiri yang jauh berbeda lainnya.