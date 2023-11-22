Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Modis Zahwa Massaid, Calon Kakak Ipar Thariq Halilintar?

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:30 WIB
5 Potret Modis Zahwa Massaid, Calon Kakak Ipar Thariq Halilintar?
Potret Zahwa Massaid, (Foto: Instagram @zahwamassaid)
A
A
A

ZAHWA Massaid, putri pertama diva senior Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid, diketahui sudah semakin beranjak dewasa. Zahwa baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-23 tahun pada 19 November 2023.

Semakin dewasa, gaya penampilan Zahwa pun semakin stylish. Berbeda dengan sang adik, Aaliyah Massaid yang tampil lebih lembut dan feminin, Zahwa tampil dengan gaya yang stylish, nyentrik dan lebih dewasa.

Seperti apa potretnya? Menghimpun akun Instagram pribadinya @zahwamassaid, Rabu (22/11/2023), berikut potret stylisht dari Zahwa Massaid.

1. Mirip ibunda: Sebagai Gen-Z, Zahwa justru terlihat modis dalam konsep gaya outfit ala awal 2000-an. Mengenakan body suit sleeveless ketat dan kacamata warna bingkai kotak warna merah jambu yang sempat hits di tahun 2000, di sini visual Zahwa benar-benar mirip sang ibunda, Reza jaman muda dulu ya!

2. New Yorker: Berdomisili di New York, tak heran gaya fesyen Zahwa memang trendi. Salah satunya di foto ini, Zahwa tampil sebagai New Yorker sejati dalam balutan top bra hitam sebagai inner dan long coat hitam dipadu sunglasses disematkan di kepala.

 

Halaman:
1 2
      
