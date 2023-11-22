Potret Cantik BLACKPINK Main ke Istana Buckingham, Anggun bak Putri Kerajaan

BLACKPINK kembali kejutkan banyak orang, pasalnya di tengah huru-hara soal kelanjutan kontrak grup tersebut dengan YG Entertainment. Grup empat sekawan yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini diketahui berkunjung ke Istana Buckingham, Inggris, Rabu (22/11/2023) waktu setempat sebagai salah satu rombongan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol

Kehadiran salah satu girlgroup terbesar di dunia tersebut, tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Pasalnya, tidak ada kabar apa pun tentang kehadiran BLACKPINK di Istana Buckingham.

Sebagai idol Kpop ternama dan global brand ambassador produk fashion kelas dunia, tentu member BLACKPINK hadir memukau dengan gaun cantik sesuai gayanya masing-masing dio kesempatan sebesar ini.

Pertama ada Jisoo, yang terlihat anggun dalam balutan gaun hitam bertekstur dengan detail lengan puff. Gaun ini merupakan salah satu keluaran koleksi resort 2024 Christian Dior yang berasal dari ode Maria Grazia Chiuri untuk Frida Kahlo. Tampilan Jisoo ini dilengkapi dengan clutch bag Dior monogram top-handle.

(Foto: Tangkapan layar Instagram @jisooyaachu)

Gaya Rosé tidak kalah menawan dengan Jisoo, vokalis utama BLACKPINK tersebut datang dengan mengenakan gaun beludru hitam tanpa tali. Penampilannya ini terlihat sangat manis karena dipadukan dengan rambut pirangnya yang ditata half updo. Rose melengkapi tampilan klasiknya dengan black pointed-toe pump.