Liburan di Bali, Jena Dammaya Pakai Tanktop Pink Pamer Tindikan di Pusar

GAMER cantik Jena Dammaya selalu sukses mencuri perhatian publik. Terutama dalam unggahannya di Instagram pribadinya yang tak jarang bikin netizen tergoda.

Seperti pada unggahan terbarunya ini, perempuan berusia 23 tahun ini mengunggah potret terbarunya. Lagi-lagi di foto itu dia tampil seksi dengan outfit yang minim sambil pegang kelelawar. Penampilannya di foto itu sukses bikin netizen tergoda.

Penasaran seperti apa postingan terbaru Jena Dammaya? Berikut ulasannya dari Instagram @jenadammaya.

BACA JUGA: Mbak Sri Wulandari Guritno Goyang TikTok Pakai TankTop Putih Bikin Netizen Gagal Fokus

Pakai outfit minim

Bukan Jena namanya kalau tidak berhasil membuat netizen halu dengan penampilannya. Seperti pada postingan terbarunya ini Jena mengunggah foto seksi mengenakan tank top model crop warna pink yang dipadukan dengan celana pendek. Dia pose dengan ekspresi ketakutan sambil memegang kelelawar. Bahkan ada yang salfok dengan tato baru yang ada di tangan Jena.

“Wii tatto baru 😍,” kata @and***

“Hati2 nanti di gigit ❤️😍,” komen @sep***

“Ehh hati-hati ituu bakteri banyak 😡😡,” ucap @don***

“Tatonya permanen ya ceeee?,” ujar @mou***

Pose manyun

Dalam foto tersebut, Jena Dammaya itu tampak mengenakan tank top model crop warna pink. Tak hanya itu, celana pendek dan rambut terurai diperlihatkan Jena dalam pose itu. Berkat pose itu, kesan imut didapat oleh gamer cantik ini.