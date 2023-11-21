Cinta Laura Tampil dengan Outfit Black-Gold, Gayanya Berkelas Banget

CINTA Laura memang menjadi salah satu artis yang menginspirasi anak muda. Selain pintar, wanita 30 tahun ini juga kerap peduli dengan isu-isu kemanusiaan.

Melalui media sosial pribadinya, Cinta Laura juga aktif menyuarakan isu-isu sosial. Tidak heran jika dia kemudian terpilih menjadi ASEAN Youth Ambassador 2023. Tapi, bukan berarti dia mengesampingkan outfitnya loh, dia juga kerap tampil fashionable di media sosialnya.

Seperti pada postingannya baru-baru ini, Cinta menjadi brand Ambassador brand asal Kanada, ALDO. Brand tersebut juga meluncurkan kampanye bertajuk 'Own It. Heart It", yang bertujuan untuk merayakan gaya masing-masing orang, pemberdayaan individu, dan menginspirasi agar lebih banyak lagi orang yang percaya pada dirinya sendiri.

Dalam kampanye itu, Cinta tampil stunning dalam balutan busana nuansa black-gold. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @claurakeihl.

BACA JUGA: Mbak Sri Wulandari Guritno Goyang TikTok Pakai TankTop Putih Bikin Netizen Gagal Fokus

Tampil stunning

Potret Cinta Laura tampil stunning dalam balutan outfit balck-gold. Dia memakai atasan lengan panjang dengan aksen bling-bling dipadukan dengan mini skirt dan loafer. Cinta juga membawa handbag hitam dengan aksen bulu-bulu yang menggemaskan. Dia nampak pose berjalan bak model.