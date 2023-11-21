Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 November 2023 untuk Libra dan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |03:00 WIB
Ramalan Zodiak 22 November 2023 untuk Libra dan Scorpio
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

RAMALAN zodiak 22 November 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari Times of India, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Libra dan Scorpio pada Rabu 22 November 2023 dari ahli astrologi Samir Jain.

Ramalan Zodiak Libra 22 November 2023

Para Libra memulai harinya dengan penuh kebahagiaan. Di tempat kerja, Anda bisa mengambil keputusan cepat, yang dapat meningkatkan keterampilan manajemen diri dan berpeluang bisa memberikan manfaat dalam waktu dekat.

Hari ini juga, dengan bantuan mitra bisnis, Anda dapat menginvestasikan sejumlah uang dalam bisnis yang selama ini sudah direncanakan. Nasib baik juga menaungi asmara para Libra di hari ini, karena ikatan Anda dengan pasangan bisa semakin meningkat, makanya semakin harmonis.

Ramalan Zodiak Scorpio 22 November 2023

Hari ini Anda mungkin akan begitu sibuk di kantor dan seputar pekerjaan, makanya di ujung hari merasa kelelahan mental, dan jadi tidak bisa memberikan waktu untuk keluarga atau pasangan. Tapi untungnya, di hari ini para Scorpio diramalkan mungkin mendapatkan hadiah, yang dapat meningkatkan status sosial dirinya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement