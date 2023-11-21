Potret Maizura dengan One Shoulder Dress, Penampilannya bak Diva

PENYANYI cantik Maizura merupakan salah satu artis Tanah Air yang namanya tengah naik daun. Maizura Mengawali karier lewat ajang pencarian bakat The Voice Indonesia.

Kini, perempuan 23 tahun itu lebih aktif menggeluti dunia akting dengan membintangi beberapa judul film, seperti Bebas hingga Between Us. Selain berbakat, Maizura juga memiliki paras cantik dan menawan, tak heran bila penampilannya kerap mencuri perhatian.

Seperti baru-baru ini Maizura menjadi salah satu artis yang meramaikan event Miniso. Dia tampil menawan dan membawakan beberapa lagu. Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @maiiizura.

Dress Silver

Potret Maizura tampil memesona dalam balutan one shoulder dress berwarna silver. Dress yang dia pakai ini memiliki aksen bling-bling yang menambah kesan elegan. Di foto ini dia pose menoleh dengan ekspresi wajah fierce.

Terlihat elegan

Foto OOTD Maizura saat menunjukkan dress megah yang dia pakai. Dress tersebut memiliki model panjang menjuntai hingga ke lantai. Pada dressnya itu juga memiliki belahan tinggi di bagian sampingnya. Dress tersebut juga memiliki hiasan pita besar di bagian depan dengan model 3D. Dia memadukan penampilannya itu dengan high heels warna silver.

Pakai makeup tebal

Untuk mempercantik penampilannya, perempuan kelahiran Makassar ini memakai makeup tebal berwarna oren dan pink. Sementara itu tampilan rambutnya dibiarkan tergerai rapi. Maizura juga menambahkan beberapa perhiasan pada tampilannya ini.