Viral Pasangan Maluku Aneh Tapi Nyata, Bapak Kulit Sawo Matang Anaknya Bule

MEDIA sosial dihebohkan dengan tiga orang anak keturunan pasangan asal Maluku yang memiliki wajah bule. Bahkan kulitnya terlihat putih dan rambutnya pirang.

Video tersebut dibagikan oleh salah satu anggota TNI yang memiliki akun TikTok @bimaputrapandawa05. Dalam video tersebut, pemilik akun itu merasa takjub sekaligus heran melihat keturunan pasutri asal Maluku tulen ini. Sebab, dari enam orang anak pasangan itu, ada tiga yang berwajah bule.

"Nah ini bule tiga orang ini, ini kakak, adek, ini bayi," ucapnya sambil menggendong bayi bule tersebut di rumahnya, dikutip MNC Portal pada Selasa (21/11/2023).

Pria itu mengatakan anak pertama dari pasangan itu bahkan sidah berusia rwmaja dan juga memiliki wajah bule seperti orang Inggris. Sementara anak perempuannya, terlihat memiliki rambut pirang panjang.

Begitu pula dengan bayinya, yang kulitnya begitu putih dengan rambut yang pirang seperti kakaknya. Sang pria menyebut jika anak ini seperti anak keturunan Brasil. "Padahal mama dengan bapa ya orang sama dengan kita. Kulit sama, tapi anak-anaknya bule-bule," tambahnya lagi.

Hal tersebut tentu saha sangat unik dan membuat banyak orang terheran-heran. Pasalnya kebanyakan orang Maluku memiliki ras berkulit gelap dengan rambut hitam dan kriting.