Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Souvenir Pernikahan Anak Bos Air Asia, Ternyata Piring Hermes Seharga Rp3 Juta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:08 WIB
Viral Souvenir Pernikahan Anak Bos Air Asia, Ternyata Piring Hermes Seharga Rp3 Juta
Viral Souvenir Pernikahan. (Foto: TikTok)
A
A
A

PERNIKAHAN mewah dua konglomerat Ryan Harris dan Gwen Ashley memang menjadi pembicaraan netizen. Pernikahan yang ditaksir mencapai Rp75 miliar tersebut pun langsung viral di sosmed.

Memang, keduanya bukan orang sembarangan, Ryan Harris adalah CEO PT UNIchemCandi Indonesia, produsen garam Refina. Dia juga dikenal sebagai putra dari salah satu komisaris Air Asia Indonesia.

Sementara Gwen adalah desainer di Nancy Warren Couture, Surabaya. Perempuan dengan nama Gwen Ashley Widodo ini merupakan putri dari pasangan Markus Widodo dan Warren Tjandra.

Souvenir Pernikahan

Pernikahan mereka pun digelar di hotel bintang 5, Grand Ballroom Westin, Surabaya, dipandu oleh Raffi Ahmad dan Melaney Ricardo.

Tentu saja yang membuat banyak netizen penasaran adalah apa souvenir yang dihadirkan oleh keduanya? Nah, akun TikTok @lidoautocar pun membocorkan Souvenir yang diberikan dari pernikahan Ryan Harris dan Gwen Ashley.

Souvenir tersebut berasal dari brand mewah asal Prancis, Hermes. Potret suvenir berupa piring mewah dari brand Hemes ini merupakan seri Mosaique au 24 platinum dessert plate.

Melansir situs resmi Hermes, piring tersebut memiliki warna perpaduan hitam, abu-abu dan putih. Seperti namanya, piring itu memiliki motif mosaik yang diaplikasikan dengan tangan menggunakan ubin platinum 24 karat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement