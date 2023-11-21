Viral Souvenir Pernikahan Anak Bos Air Asia, Ternyata Piring Hermes Seharga Rp3 Juta

PERNIKAHAN mewah dua konglomerat Ryan Harris dan Gwen Ashley memang menjadi pembicaraan netizen. Pernikahan yang ditaksir mencapai Rp75 miliar tersebut pun langsung viral di sosmed.

Memang, keduanya bukan orang sembarangan, Ryan Harris adalah CEO PT UNIchemCandi Indonesia, produsen garam Refina. Dia juga dikenal sebagai putra dari salah satu komisaris Air Asia Indonesia.

Sementara Gwen adalah desainer di Nancy Warren Couture, Surabaya. Perempuan dengan nama Gwen Ashley Widodo ini merupakan putri dari pasangan Markus Widodo dan Warren Tjandra.

Pernikahan mereka pun digelar di hotel bintang 5, Grand Ballroom Westin, Surabaya, dipandu oleh Raffi Ahmad dan Melaney Ricardo.

Tentu saja yang membuat banyak netizen penasaran adalah apa souvenir yang dihadirkan oleh keduanya? Nah, akun TikTok @lidoautocar pun membocorkan Souvenir yang diberikan dari pernikahan Ryan Harris dan Gwen Ashley.

Souvenir tersebut berasal dari brand mewah asal Prancis, Hermes. Potret suvenir berupa piring mewah dari brand Hemes ini merupakan seri Mosaique au 24 platinum dessert plate.

Melansir situs resmi Hermes, piring tersebut memiliki warna perpaduan hitam, abu-abu dan putih. Seperti namanya, piring itu memiliki motif mosaik yang diaplikasikan dengan tangan menggunakan ubin platinum 24 karat.