Potret Cantik Gwen Ashley, Istri Anak Bos Air Asia yang Nikahannya Capai Rp75 Miliar

NAMA Gwen Ashley mendadak membuat netizen heboh, setelah resmi menikah dengan anak Bos Air Asia, Ryan Harris. Pasalnya pernikahan keduanya menghabiskan dana hingga Rp75 miliar.

Tentu saja tidak hanya dekorasi dan katering yang mewah, tapi juga para undangan yang nampak tidak biasa. Sebut saja Raisa, Lyodra, mantan personil Westlife Brian McFadden, bahkan souvenirnya dibuat khusus dari Hermes.

Gwen sendiri adalah desainer di Nancy Warren Couture, Surabaya. Perempuan dengan nama Gwen Ashley Widodo ini merupakan putri dari pasangan Markus Widodo dan Warren Tjandra. Nah, berikut beberapa potret Gwen Ashley seperti dilansir dari akun Instagramnya @gwen_ashley.

Dress Nude

Gwen terlihat menggunakan dress nude dengan aksen payet di sekelilingnya. Wajahnya pun dimakeup minimalis, dengan anting-anting yang membuat penampilannya semakin kece.

Gaun Pernikahan

Kali ini, Gwen terlihat menggunakan salah satu gaun untuk pernikahannya. Gaun panjang tersebut memiliki motif seperti tumbuhan dengan bagian belakangannya yang terbuka.

Tampil Stunning

Dalam foto ini Gwen tampil sangat stunning, dia memamerkan kulit mulusnya dibalut dengan dress biru putih. Mengaplikasikan makeup flawless, tampilan Gwen pun makin sempurna dengan bunga di depannya.