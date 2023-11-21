Potret dan Profil Chris Martin, Bikin Heboh saat Jalan Kaki Tanpa Alas

FOTO dan profil Chris Martin masih banyak dicari warganet. Mengingat dia bersama Coldplay baru saja menggelar konser pertama di Indonesia, tepatnya dia Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebelum konser, Chris Martin sebagai vokalis pun sempat viral lantaran berjalan di sekitaran Sudirman dengan pakaian yang sederhana dan tanpa alasa kaki. Dia juga menyempatkan diri untuk selfie di area jembatan dengan latar belakang kemacetan Jakarta.

Seperti apa profil vokalis Coldplay yang sempat menghebohkan para warganet ini? Mengutip dari Instagram pribadinya @coldplay dan sumber lainnya, Rabu (21/11/2023), berikut foto dan profil Chris Martin.

1. Profil Chris Martin

(Foto: Instagram @coldplay)

Vokalis coldplay yang sering disapa dengan Chris Martin memiliki nama lengkap Christopher Anthony John Martin. Lahir pada 2 Maret 1977 di Whitestone, Inggris.

Dia merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Ayahnya bernama Anthony Martin adalah seorang pensiunan akuntan, dan ibunya, Alison Martin, adalah guru musik.

Chris diketahui berkuliah di University College London. Selama berkuliah dan menjadi mahasiswa, rupanya Chris Martin sudah banyak berkecimpung di dunia musik.

2. Karier Chris Martin

(Foto: Instagram @coldplay)

Chris merupakan seorang penulis lagu dan seorang vokalis, pianis, gitaris ritmis dan salah satu perintis band Coldplay. Chris membentuk Coldplay pada 1998. Sedangkan pada 2000, band asal Inggris ini merilis album debut yang berjudul Parachutes. Hingga sekarang Coldplay sudah merilis sembilan album.