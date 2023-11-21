Potret Kedekatan Gunawan Dwi Cahyo dengan Anak-Anak, Quality Time di Rumah hingga Liburan

POTRET kedekatan Gunawan Dwi Cahyo bersama anak-anak kini kembali menuai sorotan. Terlebih usai prahara rumah tangga antara dia dan Okie Agustina yang belakangan menjadi sorotan.

Sebagai seorang ayah, Gunawan memang terlihat sangat dekat dengan anaknya dan ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Momen tersebut terekam dalam Instagram pribadinya @gunawandwicahyo13.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa potret kedekatan Gunawan Dwi Cahyo dengan anak-anaknya.

1. Beri ucapan dan doa untuk anak-anak

Sebagai seorang ayah, Gunawan Dwi Cahyo selalu memberikan ucapan serta doa untuk anak-anaknya kala ulang tahun melalui Instagram pribadinya. Hal ini dilakukan oleh Gunawan pada seluruh anak-anaknya, tanpa memandang bulu dia anak kandung atau anak sambung.

Salah satu contohnya yakni kala Gunawan Dwi Cahyo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nasha Anaya, anak Okie Agustina dari Pasha Ungu.

“Barakallah fii umrik anak solehah papah, selalu dalam lindungan Allah, jadi anak yang selalu jadi kebanggaan orang tua, lebih rajin ibadahnya,” tulis Gunawan dalam kolom caption Instagram @gunawandwicahyo13.

2. Quality time dengan anak

Ketika sedang ada waktu luang, Gunawan menyempatkan waktu untuk quality time dengan anak-anak. Tidak perlu jauh keluar rumah, momen berharga ini dapat dilakukan di rumah.

“Menikmati bareng keluarga. Tidak perlu mewah, yg terpenting bisa bereng2, udah bahagia buat saya, love u All,” tulis Gunawan melalui Instagram.