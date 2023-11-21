Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kedekatan Gunawan Dwi Cahyo dengan Anak-Anak, Quality Time di Rumah hingga Liburan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:36 WIB
Potret Kedekatan Gunawan Dwi Cahyo dengan Anak-Anak, Quality Time di Rumah hingga Liburan
Potret kedekatan Gunawan dengan anak. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET kedekatan Gunawan Dwi Cahyo bersama anak-anak kini kembali menuai sorotan. Terlebih usai prahara rumah tangga antara dia dan Okie Agustina yang belakangan menjadi sorotan.

Sebagai seorang ayah, Gunawan memang terlihat sangat dekat dengan anaknya dan ingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Momen tersebut terekam dalam Instagram pribadinya @gunawandwicahyo13.

 BACA JUGA:

Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa potret kedekatan Gunawan Dwi Cahyo dengan anak-anaknya.

1. Beri ucapan dan doa untuk anak-anak

 Gunawan

Sebagai seorang ayah, Gunawan Dwi Cahyo selalu memberikan ucapan serta doa untuk anak-anaknya kala ulang tahun melalui Instagram pribadinya. Hal ini dilakukan oleh Gunawan pada seluruh anak-anaknya, tanpa memandang bulu dia anak kandung atau anak sambung.

Salah satu contohnya yakni kala Gunawan Dwi Cahyo mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nasha Anaya, anak Okie Agustina dari Pasha Ungu.

“Barakallah fii umrik anak solehah papah, selalu dalam lindungan Allah, jadi anak yang selalu jadi kebanggaan orang tua, lebih rajin ibadahnya,” tulis Gunawan dalam kolom caption Instagram @gunawandwicahyo13.

2. Quality time dengan anak

Gunawan 

Ketika sedang ada waktu luang, Gunawan menyempatkan waktu untuk quality time dengan anak-anak. Tidak perlu jauh keluar rumah, momen berharga ini dapat dilakukan di rumah.

“Menikmati bareng keluarga. Tidak perlu mewah, yg terpenting bisa bereng2, udah bahagia buat saya, love u All,” tulis Gunawan melalui Instagram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement