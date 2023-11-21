Terinspirasi dari Mahalini, Penyanyi Dangdut Jelita Jely Andalkan Kacamata Sebagai Pelengkap Outfit

PROGRAM Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2020 melhairkan banyak penyanyi dangdut berbakat, salah satunya adalah Jelita Jelly. Perempuan asal Sukabumi ini pun membintangi sebuah sitkom Rumah Ruben di MNC TV.

Jelita pun memiliki daya tarik yang tidak biasa, yaitu suaranya yang seperti anak kecil. Tapi jangan salah, saat bernyanyi dia memiliki suara yang sangat indah hal ini menjadi perhatian banyak orang.

Suaranya ketika menyanyi sangat merdu, tidak heran jika dia pun berhasil menghipnotis mereka yang mendengarnya. Menurut dia, perubahan suara tersebut karena dia menggunakan suara perut saat bernyanyi, dengan demikian suaranya saat berbicara dan ketika menyanyi akan berbeda.

Selain suaranya, penyanyi cantik ini pun memiliki selera Fashion yang bagus. Jelly mengatakan, gaya fashionnya memang terinspirasi dari penyanyi Mahalini. “Aku biasa styling sendiri tapi aku suka liat outfit-outfitnya mahalini,” ujar Jelita kala ditemui di gedung iNews.

BACA JUGA: Mbak Sri Wulandari Guritno Goyang TikTok Pakai TankTop Putih Bikin Netizen Gagal Fokus

“Aku lebih suka pake hijab pashmina, aku suka nyoba style-style hijab yang lagi trend tapi kalau di pake sehari-hari sukanya yang simple aja,” tambahnya.

sedangkan fashion item yang Jelita gemar gunakan adalah kacamata yang digunakan di atas kepala sebagai pelengkap outfitnya. Nah itu dia cara Jelita Jelly memadukan pakaian hingga menjadi outfit yang nyaman namun tetap bergaya.

(Martin Bagya Kertiyasa)