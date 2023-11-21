Beli Produk Eiger, Langsung Dapet Voucher Hotel! Simak Caranya!

BAGI para pecinta petualangan alam, pasti sudah tidak asing lagi dengan produk-produk unggulan dari Eiger! Nah, melihat antusiasme dari para petualang, ada kabar baik untuk para penggemar Eiger, karena sekarang jika Anda membeli produk Eiger senilai Rp350.000 baik secara online maupun offline, Anda akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk pemesanan hotel di Mister Aladin!

Promo kerjasama Eiger dan Mister Aladin satu ini wajib Anda tahu karena sangat menguntungkan bagi petualang seperti Anda. Pasalnya, promo ini berlaku untuk semua hotel yang ada di Mister Aladin. Ada berbagai pilihan hotel favorit di Mister Aladin dengan fasilitas dan layanan kamar yang bervariasi. Lokasi hotelnya juga sangat lengkap, sehingga Anda dapat memilih hotel yang sesuai dengan destinasi perjalanan Anda!

Tidak hanya itu, Anda juga dapat dengan mudah melakukan pemesanan hotel sesuai dengan preferensi Anda. Mungkin Anda menginginkan fasilitas kolam renang ketika menginap? Tidak masalah, karena terdapat banyak pilihan hotel dengan fasilitas tersebut! Juga, berbagai opsi permintaan khusus dapat dipilih sesuai keinginan Anda!

Bukan hanya itu, voucher hotel senilai Rp50.000 ini juga berlaku untuk periode menginap yang fleksibel. Anda dapat menginap kapan saja asalkan kamar hotel masih tersedia, baik itu hari kerja maupun akhir pekan. Informasi lebih lanjut mengenai promo ini, serta syarat dan ketentuannya, dapat Anda akses langsung melalui laman ini.

Jangan lupa untuk download aplikasi Mister Aladin dari Google Play Store dan App Store agar tidak ketinggalan promo-promo menarik lainnya! Bersama Mister Aladin, liburan Anda akan menjadi lebih berkesan karena Anda dapat merasakan penghematannya!

(Martin Bagya Kertiyasa)