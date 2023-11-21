Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Jenis Tisu yang Paling Umum Digunakan, Apa Saja?

Andre Purwanto , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |16:20 WIB
7 Jenis Tisu yang Paling Umum Digunakan, Apa Saja?
Promo AladinMall.
A
A
A

UNTUK  keperluan sehari-hari, tujuh jenis tisu ini paling sering digunakan. Untuk mendapatkannya pun mudah dan harganya relatif terjangkau.

 

Tisu dianggap lebih ringkas dan lebih higienis jika dibandingkan harus menggunakan alat pengering lainnya seperti handuk atau kain lap yang terkadang perlu dikeringkan agar tidak menimbulkan jamur dan bau tak sedap.

 

Buat yang belum tahu, berikut ini berbagai jenis tisu yang perlu Anda ketahui.

 

Berbagai Jenis Tisu dan Fungsinya

 

1. Tisu Wajah

Jenis tisu yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda, terutama kalangan wanita. Tisu ini sering menggunakannya di kehidupan sehari-hari untuk mengeringkan, membersihkan kotoran di wajah atau menyeka keringat.

 

Tisu wajah biasanya memiliki tekstur yang lembut sebab bersinggungan langsung dengan kulit wajah yang sensitif. Tidak perlu khawatir karena tisu wajah tetap bisa meresap secara maksimal apalagi Anda gunakan sehabis mencuci wajah atau berwudhu.

 

2. Tisu Basah

Salah satu macam tissue yang tidak boleh ketinggalan ketika bepergian adalah tisu basah. Tisu basah adalah tisu yang telah dibasahi dengan larutan pembersih atau pelembut kain.

 

Tisu basah merupakan perlengkapan bayi yang wajib Anda siapkan terutama saat bepergian. Jenis satu ini digunakan untuk membersihkan berbagai permukaan atau bagian tubuh, terutama ketika sabun dan air tidak tersedia. Biasanya ada merk yang menambahkan pewangi sehingga wanginya harum.

 

3. Tisu Medis

Tisu medis juga dikenal sebagai tisu bedah atau tisu steril. Tisu ini dirancang khusus untuk digunakan di bidang medis. Jenis yang satu ini biasanya digunakan dalam berbagai prosedur medis, perawatan luka, atau tindakan sterilisasi.

 

Tisu Medis biasanya memiliki tingkat penyerapan yang tinggi karena digunakan untuk menyerap darah atau cairan lainnya. Selain itu, tisu medis biasanya memiliki kandungan yang membuatnya terus steril, sehingga tidak ada infeksi lanjutan karena menggunakannya.

 

4. Tisu Bayi

Tisu bayi biasa digunakan untuk membersihkan area sensitif bayi, terutama saat mengganti popok atau membersihkan wajah dan tubuh bayi. Tisu tersebut dirancang untuk kulit yang lebih halus dan sensitif.

 

Tisu bayi biasanya terbuat dari bahan yang lembut dan hipoalergenik. Mereka sering dibuat dari kapas murni atau campuran serat alami lainnya yang cocok untuk kulit bayi yang sensitif.

