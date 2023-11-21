Rajin Olahraga Jadi Kunci Yogie Nandes untuk Penampilan Memukau

MERDU suara Yogie Nandes mewarnai keseruan acara Table Tennis Okezone 2023. Dia menyanyikan dua lagu, salah satunya single terbaru “Lewat Semesta” yang di remake dari Randy Pangalila.

Yogie Nandes bukan sekadar penyanyi, tetapi juga seorang pencinta olahraga yang memiliki kebiasaan berolahraga yang berbeda setiap harinya untuk menjaga kualitas suaranya.

Yogie Nandes bukanlah penyanyi biasa. Dia percaya bahwa tubuh sehat menciptakan vokal yang maksimal di atas panggung.

Oleh karena itu, Yogie menjadikan olahraga sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian. Namun, yang membuatnya unik adalah variasi olahraga yang dilakukannya setiap hari.