Viral Ibu Hamil Ngidam Aneh, Bersihkan Keris Pusaka dan Datang ke Rumah Sakit Kosong

SETIAP ibu hamil pasti merasakan ngidam, meski hal yang dirasakan berbeda-beda. Namun, di media sosial baru saja dihebohkan dengan keingina ibu hamil di luar batas wajar, yakni membersihkan keris pusaka hingga datang ke rumah sakit kosong.

Mengutip dari TikTok @horeamisme, Selasa (21/11/2023), seorang suami terlihat memenuhi ngidam istrinya. Dirinya terlihat mengantar sang istri ke rumah sakit terbengkalai. Sesampainya di rumah sakit tersebut, sang istri terlihat mengexplore ruangan demi ruangan yang ada di dalamnya.

Keanehan bukan hanya sampai di situ saja. Sang istri juga pernah ngidam berendam di air terjun sore-sore. Bahkan, dirinya tiba-tiba saja membersihkan keris pusaka. Momen ini membuat sang suami terheran-heran.

"Ada gak sih cewek yg ngidamnya lebih aneh dari ini?" tulis pemilik akun TikTok @horeamisme.

Namun, keanehan ngidam sang istri bukan hanya sampai di situ saja. Dalam video tiktok lainnya, sang suami menjelaskan jika istrinya memiliki ngidam yang aneh-aneh sejak usia kehamilannya tiga bulan.

"Dari hamil tiga bulan sampai enam bulan sering banget istri keliling komplek sendirian tengah malam sampai subuh. Dan enggak mau ditemani. Malam menuju subuh kayak gini keliling komplek udah kayak poskamling. Ini kadang dia bisa pulang sampai jam 5 subuh," tulis pemilik akun @horeamisme.

"Gue sih takutnya dia diserang manusia atau ada pandangan aneh dari tetangga. Mana kita penghuni komplek baru," imbuhnya.