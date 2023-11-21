Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ibu Hamil Ngidam Aneh, Bersihkan Keris Pusaka dan Datang ke Rumah Sakit Kosong

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |12:13 WIB
Viral Ibu Hamil Ngidam Aneh, Bersihkan Keris Pusaka dan Datang ke Rumah Sakit Kosong
Viral ibu hamil cuci keris pusaka. (Foto: TikTok)
A
A
A

SETIAP ibu hamil pasti merasakan ngidam, meski hal yang dirasakan berbeda-beda. Namun, di media sosial baru saja dihebohkan dengan keingina ibu hamil di luar batas wajar, yakni membersihkan keris pusaka hingga datang ke rumah sakit kosong.

Mengutip dari TikTok @horeamisme, Selasa (21/11/2023), seorang suami terlihat memenuhi ngidam istrinya. Dirinya terlihat mengantar sang istri ke rumah sakit terbengkalai. Sesampainya di rumah sakit tersebut, sang istri terlihat mengexplore ruangan demi ruangan yang ada di dalamnya.

Keanehan bukan hanya sampai di situ saja. Sang istri juga pernah ngidam berendam di air terjun sore-sore. Bahkan, dirinya tiba-tiba saja membersihkan keris pusaka. Momen ini membuat sang suami terheran-heran.

Viral

"Ada gak sih cewek yg ngidamnya lebih aneh dari ini?" tulis pemilik akun TikTok @horeamisme.

Namun, keanehan ngidam sang istri bukan hanya sampai di situ saja. Dalam video tiktok lainnya, sang suami menjelaskan jika istrinya memiliki ngidam yang aneh-aneh sejak usia kehamilannya tiga bulan.

"Dari hamil tiga bulan sampai enam bulan sering banget istri keliling komplek sendirian tengah malam sampai subuh. Dan enggak mau ditemani. Malam menuju subuh kayak gini keliling komplek udah kayak poskamling. Ini kadang dia bisa pulang sampai jam 5 subuh," tulis pemilik akun @horeamisme.

"Gue sih takutnya dia diserang manusia atau ada pandangan aneh dari tetangga. Mana kita penghuni komplek baru," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement