Tanggal 22 November 2023 Hari Apa?

TANGGAL 22 November 2023 jatuh pada Rabu dan diperingati sebagai Hari Perhubungan Darat Nasional.

Hari Perhubungan Darat Nasional berbeda dengan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 September. Hari Perhubungan Darat Nasional diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan RI pada tahun 1971.

Tujuan dari peringatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perhubungan darat, seperti transportasi darat hingga kebutuhan pejalan kaki.

Transportasi darat memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pembangunan nasional.

Pada saat itu, pemerintah menetapkan tanggal 22 November sebagai hari peringatan untuk menandai rencana pembangunan lintas darat yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

(Endang Oktaviyanti)