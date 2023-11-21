Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengulik Kekayaan Chris Martin, Vokalis Coldplay yang Baru Saja Konser di Jakarta

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |10:56 WIB
Mengulik Kekayaan Chris Martin, Vokalis Coldplay yang Baru Saja Konser di Jakarta
Kekayaan Chris Martin. (Foto: Instagram)
A
A
A

MENGULIK kekayaan Chris Martin yang bikin orang penasaran. Dia adalah salah satu penyanyi dan penulis lagu paling populer di Inggris.

Beberapa waktu lalu, dia bersama Coldplay datang ke Indonesia untuk konser. Antusias masyarakat pun cukup heboh.

Ini adalah suatu momen penting di mana Coldplay tampil untuk pertama kalinya di depan fans Indonesia.

Lalu, berapa besaran harta kekayaan Chris Martin? Berdasarkan catatan Okezone harta kekayaan Chris Martin mencapai sekitar USD160 juta atau setara dengan Rp2,4 triliun.

Chris Martin

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/194/3008550/chris-martin-terciduk-pakai-beskap-buatan-jenama-indonesia-SaRnJWdPG0.jpg
Chris Martin Terciduk Pakai Beskap Buatan Jenama Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/612/2925342/berapa-anak-chris-martin-simak-faktanya-lWLAfd9beo.jpeg
Berapa Anak Chris Martin? Simak Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156238//chris_martin-i8m4_large.jpg
Reaksi Chris Martin saat CEO Atronomer Terciduk Selingkuh di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156181//selingkuh-6OSn_large.jpg
Heboh Perselingkuhan CEO Astronomer Dibongkar di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/194/3146308//dakota-8Dmd_large.jpg
3 Potret Dakota Johnson Usai Putus dari Chris Martin, Pakai Dress Hitam Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/612/3145729//dakota-WjwB_large.jpg
Profil Dakota Johnson, Artis Cantik Mantan Pacar Chris Martin
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement