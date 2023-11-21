Mengulik Kekayaan Chris Martin, Vokalis Coldplay yang Baru Saja Konser di Jakarta

MENGULIK kekayaan Chris Martin yang bikin orang penasaran. Dia adalah salah satu penyanyi dan penulis lagu paling populer di Inggris.

Beberapa waktu lalu, dia bersama Coldplay datang ke Indonesia untuk konser. Antusias masyarakat pun cukup heboh.

BACA JUGA: 5 Potret Chris Martin Ucapkan Kalimat dalam Bahasa Indonesia Saat Konser Coldplay Jakarta

Ini adalah suatu momen penting di mana Coldplay tampil untuk pertama kalinya di depan fans Indonesia.

Lalu, berapa besaran harta kekayaan Chris Martin? Berdasarkan catatan Okezone harta kekayaan Chris Martin mencapai sekitar USD160 juta atau setara dengan Rp2,4 triliun.