HOME WOMEN LIFE

Transformasi Rebecca Klopper yang Ulang Tahun ke-22, Menggemaskan sejak Kecil

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:35 WIB
Transformasi Rebecca Klopper yang Ulang Tahun ke-22, Menggemaskan sejak Kecil
Transformasi Rebecca Klopper. (Foto: Instagram)
A
A
A

TRANSFORMASI Rebecca Klopper kini mencuri perhatian. Terlebih saat ini, dia berulang tahun ke-22.

Perempuan yang akrab disapa Becca ini terlihat membagikan video ulang tahunnya melalui Instagram pribadinya. Dalam video tersebut, terlihat potret menggemaskan Rebecca saat masih anak-anak hingga kini telah dewasa.

“Panjang umur nggak ya?” tulis Rebecca Klopper dalam caption Instagram pribadinya.

Tidak hanya itu, dia juga mengunggah beberapa ucapan ulang tahun dari rekan sejawat yang turut merayakan hari ulang tahunnya.

Dalam perayaan ulang tahun ke-22, berikut ini transformasi Rebecca Klopper dari bayi imut hingga perempuan menawan dikutip dari Instagram @rklopperr.

1. Gemas! Memiliki rambut keriting saat bayi

Rebecca Klopper

Lahir di Malang pada 21 November 2001, Rebecca memiliki darah blasteran Jawa dan Australia. Ayahnya bernama James Klopper berasal dari Australia dan sang ibu bernama Susana yang berasal dari Jawa.

Ketika masih balita, Rebecca terlihat menggemaskan dengan tampilan rambutnya yang keriting. Tidak hanya itu saja, mata hitam dan senyum manisnya membuat Rebecca terlihat sangat imut.

2. Sering ditemani main oleh sang papa

Rebecca Klopper

Rebecca Klopper mendapat kasih sayang yang melimpah dari orangtuanya, salah satunya yakni sang papa. Hal tersebut terlihat dari salah satu unggahan Instagram yang memperlihatkan Rebecca sedang bermain di atas salah satu mobil bangungan yang sedang tidak beroperasi sambil didampingi oleh papanya.

3. Beranjak remaja semakin terlihat memesona

Rebecca Klopper

Ketika sudah mulai beranjak remaja, Rebbeca semakin terlihat memesona. Jika sejak kecil dia kerap tampil dengan poni pendek yang menggemaskan, kini dirinya tampil tanpa poni dengan rambut hitam panjang sedada.

Halaman:
1 2
      
