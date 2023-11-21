Potret Anniversary 10 Tahun Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar, Dinner Romantis di Warung Pecel Lele

USIA pernikahan Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar kini sudah masuk 10 tahun. Tentu sudah banyak hal yang mereka lalui bersama.

Menandakan hari jadinya, Wisnu sebagai suami pun memberikan kejutan manis pada istrinya itu. Kali ini, dia memberikan kejutan spesial dengan menyiapkan momen dinner romantis di tempat tak biasa, warung pecel lele!

Layaknya momen makan malam romantis di restoran mewah, Teuku Wishnu menyiapkan bunga mawar putih yang diletakkan di atas meja makan. Warung pecel lele disulap menjadi tempat makan malam romantis dengan ditutupi spanduk bertuliskan insial nama mereka berdua "TW LOVE SS ROMANTIC DINNER".

Sama seperti warung pecel lele pada umumnya, menu makanan juga ditulis dalam spanduk itu. Bedanya, Wisnu nampaknya memutar otak untuk menuliskan nama-nama makanan unik yang tentu memancing tawa bagi yang membacanya.

Shireen pun membagikan foto-foto momen makan malam romantis bersama suaminya itu. Dia juga mendapatkan bucket bunga mawar putih dari Wishnu. Salah satu foto juga memperlihatkan momen romantis saat Wishnu mengecup kening sang istri.

Momen makan malam itu juga ternyata diiringi oleh tiga penyanyi yang siap memutarkan lagu-lagu romantis.