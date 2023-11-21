Adu Gaya Amanda Manopo dan Putri Anne, Penakluk Hati Arya Saloka

AMANDA Manopo dan Putri Anne, dua wanita cantik 'penakluk' hati Arya Saloka. Namun, bedanya adalah Amanda dalam sinetron yang dibintanginya, sedangkan Putri Anne dalam kehidupan nyata.

Meski begitu, tak sedikit dari warganet yang sering membandingkan keduanya. Bahkan dalam urusan gaya maupun fashion.

Lantas seperti apa gaya Amanda Manopo dan Putri Anne? Dilansir dari akun Instagram @anneofficial1990 dan fanbase Amanda Manopo, Senin (20/11/2023). Berikut adu gaya Amanda Manopo dan Putri Anne.

1. Tampil seksi

Sejak awal Amanda memang dikenal sebagai artis yang sering berpenampilan seksi di depan kamera, bahkan meskipun di usianya yang masih menginjak 23 tahun, Amanda juga kerap kali berani tampil dengan pakaian yang dianggap lebih dewasa daripada usianya.

Pada busana ini misalnya, memperlihatkan belahan pahanya, ditambah bagian bahu yang terbuka membuat wanita keturunan Spanyol ini memperlihatkan bentuk tubuhnya.

Tidak mau kalah dengan Amanda, Putri Anne yang awalnya juga tampil dengan hijabnya kini nampaknya sudah mulai berani dengan menggunakan busana-busana terbilang tebuka. Menggunakan dress berwarna hitam, tidak sedikit Putri Anne juga memperlihatkan tatonya yang berada di bagian bahunya.

2. Menatap kamera

Tersenyum ke arah kamera dengan tampil kasual, tapi tetap modis. Amanda yang hanya berdiri sambil melihat kamera menggunakan busana kemeja, dengan celana bermotif, ditambah gaya rambut kepangnya.

Sedangkan Putri Anne tampil dengan setelan tank top ditambah short pants yang membuatnya terlihat awet muda. Bahkan wanita berusia 33 tahun itu juga nampak berpose menutup pandangannya ke arah kamera sambil menahan angin yang bertiup di sisi pantai.