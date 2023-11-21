Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini 5 Potret Ganteng El Rumi Usai Menang Lawan Jefri Nichol

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |00:12 WIB
Begini 5 Potret Ganteng El Rumi Usai Menang Lawan Jefri Nichol
Ilustrasi untuk potret ganteng El Rumi usai menang lawan Jefri Nichol (Foto: Youtube Rans Entertainment)
A
A
A

MARI kita mengintip 5 potret ganteng El Rumi usai menang lawan Jefri Nichol di atas ring tinju. Berkat adu tinju profesional tersebut nama El Rumi dan Jefri Nichol langsung viral dan menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial Tanah Air.

Pasalnya kedua artis tersebut telah sukses melangsungkan pertandingan resmi Tinju Superstar Knockout pada Jumat, 17 November 2023. Pertandingan tersebut bisa berjalan karena sebelumnya Jefri Nichol yang menantang lebih dulu untuk bertanding tinju dengan EL Rumi yang punya tubuh lebih besar ketimbang dirinya untuk bertanding.

Sebab aktor film ‘Pertaruhan’ tersebut sering dianggap remeh oleh banyak orang karena dirinya sering menantang orang dengan badan lebih kecil darinya.

Usai pertandingan tersebut terkuak fakta bahwa EL Rumi yang merupakan anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty berhasil memenangkan pertandingan Tinju Superstar Knockout.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Senin (20/11/2023) terkait intip potret ganteng dan macho El Rumi usai menang melawan Jefri Nichol.

5 Potret Ganteng El Rumi Usai Menang Lawan Jefri Nichol

5. Mendapat Dukungan Penuh dari Keluarga

Potret ganteng pertama El Rumi kian menampilkan kebahagiaan yang mendalam pada pertandingan ajang resmi Tinju Superstar Knockout.

Hal itu terlihat jelas dari pose wajah EL pada sebuah foto satu ini yang terlihat gembira karena ajang tinju ini sangat disupport oleh keluarganya, mulai dari AL, Dul, Sang Ayah Ahmad Dhani hingga Sang Bunda Maia ikut mendukung kemenangannya.

4. Dapat Dukungan Menpora

Potret ganteng kedua El Rumi memperlihatkan pose bersama sang lawan Jefri Nichol dan Mentri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Kemeriahan satu ini menjadi bukti kuat bahwa pertandingan resmi Tinju Superstar Knockout merupakan salah satu olahraga bergengsi dan paling diminati oleh masyarakat Indonesia.

3. Detik Menegangkan

Potet ganteng El Rumi ketiga memperlihatkan raut wajah cemasnya di saat detik-detik menengangkan pengumuman pemenang Tinju Superstar Knockout. Tentu saja pertarungan yang sangat sengit antara El Rumi dengan Jefri Nichol sangat menghibur banyak publik dan penuh dengan kejutan.

Halaman:
1 2
      
