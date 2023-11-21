Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Manfaat Jojoba Oil untuk Bibir, Bye Kulit Kering & Pecah-Pecah!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:45 WIB
Manfaat Jojoba Oil untuk Bibir, Bye Kulit Kering & Pecah-Pecah!
Manfaat jojoba oil untuk bibir. (Foto: Soulyu)
A
A
A

MANFAAT jojoba oil sudah tidak diragukan lagi dalam dunia kecantikan. Pasalnya, ada banyak sekali dampak positif yang bisa Anda dapatkan. Makanya, enggak heran jika kandungan satu ini banyak digunakan untuk produk skincare maupun kosmetik.

Jojoba oil tak hanya bermanfaat untuk kulit dan rambut, juga bibir. Bibir memerlukan perawatan khusus agar selalu tampak sehat dan menarik. Terlebih, bagian tubuh satu ini mudah sekali kering dan terkelupas.

Jojoba Oil Sangat Tepat untuk Produk Perawatan Bibir

Jojoba oil adalah pilihan yang tepat untuk produk perawatan bibir seperti lip balm, lip therapy, lip scrub, bahkan produk dekoratif sekalipun. Yap, kita juga bisa menambahkan jojoba oil pada produk lip stick atau lip gloss.

Anda tidak perlu khawatir apakah minyak jojoba akan meninggalkan residu berminyak pada bibir, karena minyak ini cepat sekali menyerap ke kulit. Anda dapat mengoleskan lip care yang mengandung jojoba oil ke bibir yang kering dan pecah-pecah setiap malam sebelum tidur.

Manfaat Jojoba Oil dalam Produk Lip Care

1. Memberikan dan Mengunci Kelembapan Bibir

Minyak jojoba kaya akan kandungan vitamin E dan vitamn B, Kandungan pada minyak jojoba tersebut bermanfaat untuk mengunci kelembapan alami bibir sehingga kelembapan bibir pun tetap terjaga.

2. Cegah Kerusakan Bibir dari Paparan Sinar Matahari

Mengekspos kulit ke matahari memicu tubuh membuat melanin untuk menyerap sinar ultraviolet. Ini melindungi kulit dari beberapa kerusakan yang disebabkan oleh sinar matahari. Ini juga menyebabkan bibir menjadi lebih gelap. Oleh karena itu, menggunakan lip care yang mengandung jojoba oil dapat melindungi bibir dari paparan langsung sinar matahari.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
