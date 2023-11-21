Pengidap Kolesterol, Hindari 6 Makanan Ini Yuk

PUNYA kolesterol tinggi tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu jika punya kolesterol tinggi harus segera diturunkan.

Mengubah kebiasaan makan sehari-hari yang lezat dan penuh lemak harus dilakukan jika ingin badan sehat. Jika makanan tidak dikontrol, maka memicu semakin naiknya kadar kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh.

Dampak kolesterol tinggi antara lain penyakit kardiovaskular, stroke, jantung, dan, penyumbatan pembuluh darah.

Lalu makanan apa saja yang harus dihindari pengidap kolesterol tinggi?

Dikutip dari Healthline dan EverydayHealth, ini makanan yang sebaiknya dihindari,

1. Jeroan

Jeroan adalah makanan yang kaya akan kandungan zat besi, sehingga bisa memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh. Di sisi lain, pengidap kolesterol tinggi harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan yang satu ini.

Jeroan atau daging organ dalam yang biasanya terdiri dari hati, paru, hingga jantung ini mengandung kadar kolesterol dan purin yang tinggi. Oleh karena itu penderita kolesterol dan asam urat disarankan untuk membatasi konsumsi jenis makanan ini.

2. Kulit Ayam

Daging ayam merupakan salah satu makanan yang aman bagi pengidap kolesterol selama Anda memilih bagian yang tepat. Namun sebaiknya Anda jangan makan kulit ayam. Kulit ayam adalah lemak. Terlebih jika pengolahannya dengan cara digoreng menggunakan minyak, maka jumlah kalori dan kolesterol pun semakin meningkat.

3. Gorengan

Makanan yang digoreng hadir dengan kandungan lemak trans, dapat mengubah makanan sehat menjadi makanan peningkat kolesterol. Lemak jahat (LDL) dihasilkan dari penambahan hidrogen ke minyak nabati, yang kemudian digunakan dalam banyak makanan panggang yang beredar di pasaran, atau makanan digoreng seperti kue kering, kue, kentang goreng, onion ring, dan kerupuk, ini makan buruk bagi kadar kolesterol dalam tubuh.

4. Daging olahan

Daging olahan, seperti sosis, bacon, dan hot dog, adalah contoh makanan berkolesterol tinggi yang harus dibatasi bahkan pantangan bagi orang dengan kolesterol tinggi. Asupan tinggi dari makanan ini terkait dengan peningkatan tingkat penyakit jantung dan kanker tertentu, seperti kanker usus besar. Suatu studi yang melibatkan lebih dari 614.000 peserta, menunjukkan hubungan dair setiap tambahan 2 ons (50 gram) porsi daging olahan per hari dengan risiko penyakit jantung 42 persen yang lebih tinggi.