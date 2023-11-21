Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Bahaya Olahraga Malam, Salah Satunya Mengalami Gangguan Tidur

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |18:50 WIB
6 Bahaya Olahraga Malam, Salah Satunya Mengalami Gangguan Tidur
Olahraga malam. (Foto: The telegraph)
A
A
A

OLAHRAGA merupakan hal yang harus dilakukan agar tubuh jadi sehat. Oleh karena itu kita memang harus olahraga setiap beberapa hari sekali. Namun sebaiknya olahraga dilakukan dalam waktu yang tepat.

Olahraga di malam hari sebaiknya dihindari sebab olahraga malam hari bisa memberikan efek kurang baik. Dilansir dari Times Of India, berikut 6 bahaya olahraga malam:

 olahraga

1. Risiko Gangguan Kesehatan

Bahaya lainnya berolahraga di malam hari yaitu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lainnya. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa aktivitas olahraga malam membuat proses pembakaran kalori tidak seefektif saat olahraga di pagi atau sore hari.

 BACA JUGA:

2. Gangguan Tidur

Sesuai studi baru, berolahraga larut malam dapat meningkatkan detak jantung dan mengganggu tidur Anda.

Berolahraga umumnya membuat Anda dehidrasi dan melepaskan hormon stres dalam tubuh, sehingga membuat Anda tetap waspada.

3. Picu Serangan Jantung

Saat berolahraga, kelenjar adrenal diaktifkan dan hal ini bisa menyebabkan peningkatan detak jantung. Ini juga meningkatkan kadar oksigen dan aliran darah di otot. Tentunya bisa terjadinya serangan jantung.

 BACA JUGA:

4. Nyeri Otot

Sistem saraf membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, karena merupakan komponen penting untuk koordinasi tangan-kaki-mata. Sayangnya saat Anda berolahraga bisa membuat sistem saraf bekerja berlebihan, hal itu dapat menyebabkan tubuh goyah dan gemetar, dan menyebabkan nyeri otot.

