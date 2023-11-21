Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Marah ke Anak Bisa Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Mental, Ini Jawaban Psikolog

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:00 WIB
Sering Marah ke Anak Bisa Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Mental, Ini Jawaban Psikolog
Sering marah-marah ganggu kesehatan mental anak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

ILMU parenting sangat diperlukan, khususnya bagi para orangtua muda yang baru memiliki anak. Tak sedikit para orangtua yang mendidik anaknya dengan kekerasan. Akibat emosi yang tak terbendung, anak seringkali dimarahi oleh orangtuanya.

Tentunya kebiasaan marah-marah pada anak akan berdampak pada kesehatan mentalnya lho. Lantas gangguan mental apa yang terjadi pada anak yang kerap dimarahi?

Menurut Psikolog Klinis Dewasa, Sabrina menuturkan anak bisa mengalami gangguan mental akibat dirinya sudah tertanam pikiran negatif yang diberikan oleh orangtua.

“Gak jarang, banyak remaja merasa down bahkan hingga dewasa merasa gak percaya diri, ragu-ragu karena tertanam label buruk yang diberikan oleh orangtuanya sendiri. Kondisi ini pun mampu membuat mental seseorang terganggu hingga terjadi gangguan,” kata Sabrina, dikutip dalam akun TikToknya @sabrinamaidaaah, Selasa (21/11/2023).

Stres pada anak

Halaman:
1 2
      
